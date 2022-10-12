Столичный издатель назвал Москву «лютым» городом

«Москва лютый город, но это мой город… В плане издательской деятельности мне повезло, что я живу в Москве, даже по сравнению с Ленинградом тут большая фора, чтобы работать в этой области. Москва намного более беспощадная. Когда я ездил на шабашки, была присказка: "Чем дальше от Москвы, тем меньше в людях говна". Я совершенно с этим согласен», — сказал он.