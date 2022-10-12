В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Столичный издатель назвал Москву «лютым» городом

Мослентаиещё 1

«Лютым» городом назвал Москву в интервью «Москвич Mag» столичный издатель, продюсер и промоутер Олег Коврига.

Столичный издатель назвал Москву «лютым» городом
Фото: МослентаМослента

«Москва лютый город, но это мой город… В плане издательской деятельности мне повезло, что я живу в Москве, даже по сравнению с Ленинградом тут большая фора, чтобы работать в этой области. Москва намного более беспощадная. Когда я ездил на шабашки, была присказка: "Чем дальше от Москвы, тем меньше в людях говна". Я совершенно с этим согласен», — сказал он.

Коврига добавил, что изначально он — житель не этой современной столицы с новыми домами и деловыми кварталами, а провинциального города Москва, которым он был когда-то.

«Но и в этом современном городе мне неплохо», — заключил он.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители