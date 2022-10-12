В Мытищах до конца года начнется реконструкция участка Афанасовского шоссе

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Работы по реконструкции участка Афанасовского шоссе начнутся в подмосковных Мытищах до конца текущего года, в настоящее время ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для проведения работ. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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"До конца года планируется приступить к реконструкции Афанасовского шоссе в Мытищинском округе и Северо-Восточном округе Москвы. <...> Участок реконструкции протяженностью свыше 2,2 км определен от примыкания к Дмитровскому шоссе до транспортной развязки с Мытищинской хордой. Количество полос движения от 4 до 6. В рамках реконструкции предусмотрено строительство 3 надземных пешеходных переходов, обустройство пешеходной зоны по обеим сторонам дороги, а также устройство шумозащитных экранов и остановочных павильонов для общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время на портале госзакупок проходят конкурсные процедуры по выбору подрядчика для проведения работ, срок их завершения - 25 октября 2022 года.