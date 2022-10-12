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38 минут назад

Инвесторы постоят в Москве более 70 школ и детских садов

Елена Прошина

Инвесторы построят в Москве школы и детские сады на 31 тысячу мест по договорам участия, уже согласованным столичными властями. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвесторы постоят в Москве более 70 школ и детских садов
Фото: ТАССТАСС

По его словам, объем инвестиций в эти проекты оценивается более чем в 53 миллиарда рублей

«В этом году город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 73 школы и детских сада почти на 31 тысячу мест», - пояснил он.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего новых учебных заведений — 35 — появится в ТиНАО.

«Внутри МКАД учебные заведения на 12,5 тысячи мест расположатся в семи округах: 10 — на юго-востоке столицы, восемь — на северо-востоке, шесть — на западе, пять — на юге, четыре — на северо-западе, три — на севере и два — на востоке», - пояснил он.

В мэрии напомнили, что глава города Сергей Собянин утвердил новый механизм создания объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в феврале 2021 года.

Строительство школ и детских садов ведется в рамках договоров, которые заключаются с застройщиками. В проектах планировки застраиваемых территорий учитывается, что инвестор обязан обеспечить новые жилые районы объектами социальной инфраструктуры. При этом застройщик может самостоятельно содержать и эксплуатировать здания или передать их городу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о проведении технологической революции в сфере жилищно-коммунального хозяйства столицы. По его словам, были внедрены цифровые технологии управления сетями и сейчас диспетчер в онлайн-режиме видит ситуацию на каждом узле, а перекрытие аварийных участков осуществляется нажатием одной клавиши.

Новости Москвы,Максим Гаман,Владимир Ефимов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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