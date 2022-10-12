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55 минут назад

Москвичам пообещали новую волну потепления

Вечерняя Москва

В связи с антициклоном к концу недели в столичном регионе может потеплеть до 14 градусов. Об этом в среду, 12 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали новую волну потепления
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В конце воскресенья или в понедельник воздушные массы изменят свое направление. Прогнозируется, что воздух будет перемещаться с юга, дневная температура повысится до 10–14 градусов, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что в эти дни установится солнечная и сухая погода.

Он также добавил, что с четверга в Москве похолодает до 10 градусов, а в ночные часы в отдельных районах Москвы и области столбики термометров опустятся до минусовых значений, передает Lenta.ru.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками. Для середины октября погодные условия в ближайшие семь дней будут довольно теплыми, однако неделя начнется с кратковременных дождей.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первый снег в Московской области пойдет в самом начале ноября.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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