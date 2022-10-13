Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень

Уже на следующей неделе погода в Москве значительно ухудшится, и в столицу придет глубокая осень. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени, — обещает он.

По словам синоптика, уже в понедельник, 17 октября, начнутся дожди, усилится ветер. В начале недели ночами не ниже температура воздуха опустится до плюс одного градуса. Но днем еще будет держаться тепло до плюс 12.

Однако уже в среду Тишковец обещает холодный атмосферный фронт, Температура в течение суток понизится до четырех градусов тепла. После этого будет только холоднее. Так, под утро столбики термометров опустятся до минусовых температур и покажут минус один градус, пишет в своем Telgram-канале Тишковец.

Недавно руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. По его словам, на территории Москвы и области ожидается погода без осадков. Также он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.