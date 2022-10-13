Собянин осмотрел электродепо "Аминьевское", которое строится для БКЛ

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел строительную площадку электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.
"Стройка метро это: гигантские строительные площадки, огромная протяженность тоннелей и подземных коммуникаций, большое количество станций... И все знают про эту работу. Но не менее сложная и масштабная работа идет по обеспечению подвижного состава, по его ремонту, эксплуатации. Для этого требуется строительство и реконструкция электродепо", - сказал Собянин журналистам после осмотра стройплощадки электродепо "Аминьевское".
Мэр пояснил, что в метро сейчас больше 20 электродепо. Половина из них - вновь построенные и реконструированные объекты.
"В частности, для Большой кольцевой линии метро, которая строится по поручению президента РФ в ускоренном темпе, у нас уже будет задействовано три электродепо. В том числе, "Аминьевское", на котором мы находимся", - добавил Собянин.
По словам мэра, в этом электродепо будет работать более 1 тысячи человек, что сделает его одним из крупнейших не только в Москве, но и в России.
"Именно своевременный запуск электродепо позволит в полном объеме запустить Большую кольцевую линию метро, по которой мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году и осуществить запуск в начале следующего года", - отметил Собянин.
"Строительные работы ведутся в круглосуточном режиме, без выходных... Поставленную задачу по депо "Аминьевское" к пуску БКЛ считаю возможным выполнить, мы обеспечим", - сказал, в свою очередь, председатель совета директоров АО "ГК "ЕКС" (подрядчика) Максим Крылов.
По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, общая площадь электродепо "Аминьевское" составляет 15,7 гектара. Там построят около 60 зданий, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, склад, камеру мойки составов, здание эксплуатационного персонала, административно-бытовой корпус.
Помимо "Аминьевского", БКЛ будут обслуживать электродепо "Замоскворецкое" и "Нижегородское'.
Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 километров. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.