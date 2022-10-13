Собянин осмотрел электродепо "Аминьевское", которое строится для БКЛ

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел строительную площадку электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.

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"Стройка метро это: гигантские строительные площадки, огромная протяженность тоннелей и подземных коммуникаций, большое количество станций... И все знают про эту работу. Но не менее сложная и масштабная работа идет по обеспечению подвижного состава, по его ремонту, эксплуатации. Для этого требуется строительство и реконструкция электродепо", - сказал Собянин журналистам после осмотра стройплощадки электродепо "Аминьевское".

Мэр пояснил, что в метро сейчас больше 20 электродепо. Половина из них - вновь построенные и реконструированные объекты.

"В частности, для Большой кольцевой линии метро, которая строится по поручению президента РФ в ускоренном темпе, у нас уже будет задействовано три электродепо. В том числе, "Аминьевское", на котором мы находимся", - добавил Собянин.

По словам мэра, в этом электродепо будет работать более 1 тысячи человек, что сделает его одним из крупнейших не только в Москве, но и в России.

"Именно своевременный запуск электродепо позволит в полном объеме запустить Большую кольцевую линию метро, по которой мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году и осуществить запуск в начале следующего года", - отметил Собянин.

"Строительные работы ведутся в круглосуточном режиме, без выходных... Поставленную задачу по депо "Аминьевское" к пуску БКЛ считаю возможным выполнить, мы обеспечим", - сказал, в свою очередь, председатель совета директоров АО "ГК "ЕКС" (подрядчика) Максим Крылов.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, общая площадь электродепо "Аминьевское" составляет 15,7 гектара. Там построят около 60 зданий, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, склад, камеру мойки составов, здание эксплуатационного персонала, административно-бытовой корпус.

Помимо "Аминьевского", БКЛ будут обслуживать электродепо "Замоскворецкое" и "Нижегородское'.