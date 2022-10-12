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47 минут назад

Собянин: в Москве родственники могут получить выплаты в рамках соцпомощи за мобилизованных

Газета.Ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что близкие родственники мобилизованных граждан могут обратиться в столичный Центр поддержки семей мобилизованных для получения выплат в качестве адресной социальной помощи.

Собянин: в Москве родственники могут получить выплаты за мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что после объявления частичной мобилизации было принято решение о предоставлении дополнительных выплат в размере 50 тыс. рублей лицам, призванным в Вооруженные силы России.

Мэр уточнил, что Центр расположен по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Ранее сообщалось, что в «Объясняем.рф» пояснили, что делать IT-работникам при отказе от отсрочки на мобилизацию.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих-срочников.

Новости Москвы,Сергей Шойгу,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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