Собянин: в Москве родственники могут получить выплаты за мобилизованных

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что близкие родственники мобилизованных граждан могут обратиться в столичный Центр поддержки семей мобилизованных для получения выплат в качестве адресной социальной помощи.

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Он напомнил, что после объявления частичной мобилизации было принято решение о предоставлении дополнительных выплат в размере 50 тыс. рублей лицам, призванным в Вооруженные силы России.

Мэр уточнил, что Центр расположен по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Ранее сообщалось, что в «Объясняем.рф» пояснили, что делать IT-работникам при отказе от отсрочки на мобилизацию.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.