Собянин: в Москве родственники могут получить выплаты за мобилизованных

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что близкие родственники мобилизованных граждан могут обратиться в столичный Центр поддержки семей мобилизованных для получения выплат в качестве адресной социальной помощи.
Он напомнил, что после объявления частичной мобилизации было принято решение о предоставлении дополнительных выплат в размере 50 тыс. рублей лицам, призванным в Вооруженные силы России.
Мэр уточнил, что Центр расположен по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.
Ранее сообщалось, что в «Объясняем.рф» пояснили, что делать IT-работникам при отказе от отсрочки на мобилизацию.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.
Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих-срочников.