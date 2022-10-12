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1 час назад

Собянин позволил родственникам мобилизованных в Москве получать за них выплаты

Lenta.ruиещё 2

Близкие родственники смогут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Собянин позволил родственникам мобилизованных в Москве получать за них выплаты
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что выплаты в размере 50 тысяч рублей позволено получать раз в месяц. По словам Собянина, для проведения платежей московскому правительству необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов.

Он объяснил, что процесс займет некоторое время, поскольку данные согласовываются с Минобороны России. По этой причине мэр столицы разрешил близким мобилизованным забирать денежные средства.

Новости Москвы,Украина,Сергей Собянин,Минобороны России,Правительство Москвы,
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