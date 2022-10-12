Реконструкция Гончаровского пруда началась на северо-востоке Москвы

Реконструкция Гончаровского пруда началась на северо-востоке столицы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

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Он уточнил, что со временем в водоеме накопилось большое количество ила – общим объемом свыше 800 "кубов". Береговая полоса, протяженность которой равна порядка 300 метрам, местами разрушилась, перестала работать и водосбросная камера.

Уточняется, что в первую очередь водоем осушат и очистят – это поможет увеличить его среднюю глубину с 2 до 3 метров. После этого специалисты приведут в порядок железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа. Потом стоит задача обновить уже имеющийся водовыпуск для сохранения уровня воды на строго определенных отметках.

Ожидается, что работы удастся закончить в третьем квартале 2023 года.

Ранее в Москве началась реконструкция Алтуфьевского пруда. Отмечалось, что завершить работы планируют также в 2023 году.

Сообщалось, что в ходе работ на водоеме сформируют две зоны биоплато суммарной площадью 815 квадратных метров с водной растительностью, которая будет замедлять его зарастание.