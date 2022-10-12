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1 час назад

Школа № 2094 в Новой Москве получила новое здание под дошкольное отделение

Вечерняя Москваиещё 1

Школа № 2094 в Новой Москве получила новое здание под дошкольное отделение. об этом в среду, 12 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Школа № 2094 в Новой Москве получила новое здание под дошкольное отделение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, город передал образовательному учреждению трехэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

— Здание расположено на Саларьевской улице (дом 11 а) в поселении Московский. В нем разместились игровые, спальни и буфеты, а также медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, — рассказал Гаман.

Министр добавил, что территория вокруг детского сада благоустроена, там установлены площадки для игр и занятий спортом, есть возможности проводить занятия на улице и прогулки. Кроме того, помещения в новом корпусе приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин констатировал, что в общей сложности с 2012 года в ТиНАО было введено в эксплуатацию 76 детских садов на 16 335 мест и 35 школ на 29 399 мест.

Новости Москвы,Максим Гаман,Владимир Жидкин,Правительство Москвы,
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