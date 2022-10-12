Школа № 2094 в Новой Москве получила новое здание под дошкольное отделение. об этом в среду, 12 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, город передал образовательному учреждению трехэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

— Здание расположено на Саларьевской улице (дом 11 а) в поселении Московский. В нем разместились игровые, спальни и буфеты, а также медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, — рассказал Гаман.

Министр добавил, что территория вокруг детского сада благоустроена, там установлены площадки для игр и занятий спортом, есть возможности проводить занятия на улице и прогулки. Кроме того, помещения в новом корпусе приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится на официальном сайте мэра Москвы.