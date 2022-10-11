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1 час назад

Музей транспорта Москвы отреставрирует пять ретрометровагонов

ТАСС

Музей транспорта Москвы отреставрирует пять ретрометровагонов в рамках партнерства с компаниями "Трансмашхолдинг" и "Метровагонмаш". После проведения необходимых работ экспонаты можно будет увидеть в музее, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Музей транспорта Москвы отреставрирует пять ретрометровагонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В июне 2022 года Музей транспорта Москвы объявил о партнерстве с компаниями "Трансмашхолдинг" и "Метровагонмаш". Благодаря поддержке компаний музей отреставрирует пять ретрометровагонов, служивших городу. Сейчас в работе у реставраторов музея находятся вагоны, когда-то каждый день перевозившие пассажиров Московского метрополитена - "Еж3" (1977 год) и "81-717" (1983 год)", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, московский метрополитен - это не только главная транспортная артерия города, но и предмет гордости горожан. Здесь гармонично сосуществуют архитектура и технологии: транспорт метро в гениальности своей инженерной мысли ничуть не уступает красоте станций, построенных великими архитекторами своего времени.

"Поэтому в нашей постоянной экспозиции он займет отдельное место. И мы рады, что сможем представить его технику посетителям благодаря поддержке "Трансмашхолдинг", - добавила Бондаренко.

Метровагоны модели "Еж3" вышли с конвейера Мытищинского машиностроительного завода в 1973 году как усовершенствованная версия вагонов "Еж", оснащенная новым электрооборудованием и системой авторегулирования скорости.

Новости Москвы,Метровагонмаш,Трансмашхолдинг,
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