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1 час назад

Львенок появился в столичном Центре реабилитации диких животных

Вечерняя Москва

Сотрудники Дмитровской городской прокуратуры Подмосковья передали львенка столичному Центру реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы во вторник, 11 октября.

Львенок появился в московском Центре реабилитации диких животных
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сейчас львенок осваивается в вольере и проходит карантинные мероприятия... Львы входят в список запрещенных к содержанию животных. Но, к сожалению, периодически имеют место случаи продажи львят в частные руки. Маленьких зверят используют для фото- и видеосъемок, иногда дарят друзьям как символ года. К сожалению, такие «подарки» часто оказываются на улице, — отмечается в Telegram-канале комплекса.

До этого сообщалось, что в Химках кошке по кличке Муся выдали бейджик, на котором написано, что животное работает в мясном отделе крытого рынка на Юбилейном проспекте. На табличке, помимо имени, также есть номер телефона. Бейджик Мусе выдал владелец рынка. Событие умилило местных жителей: они назвали кошку «лучшей штатной работницей».

Новости Москвы,Генпрокуратура РФ,
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