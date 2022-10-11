Львенок появился в московском Центре реабилитации диких животных

— Сейчас львенок осваивается в вольере и проходит карантинные мероприятия... Львы входят в список запрещенных к содержанию животных. Но, к сожалению, периодически имеют место случаи продажи львят в частные руки. Маленьких зверят используют для фото- и видеосъемок, иногда дарят друзьям как символ года. К сожалению, такие «подарки» часто оказываются на улице, — отмечается в Telegram-канале комплекса.