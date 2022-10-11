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1 час назад

В Москве пройдет крупнейшая выставка парфюмерно-косметической продукции в Восточной Европе

Inc-News

В Москве с 26 по 29 октября состоится крупнейшая выставка парфюмерно-косметической продукции в Восточной Европе, на которой свою продукцию представят больше 400 участников-производителей косметики, сырья, упаковки и оборудования для бьюти-индустрии из России, Турции, Китая, Кореи, Ирана и др.

В Москве пройдет крупнейшая выставка парфюмерно-косметической продукции
Фото: Inc-NewsInc-News

В 2022 году на выставке впервые появится стенд Минпромторга России, где можно будет ознакомиться с продукцией 20 отечественных производителей.

Представители институтов развития познакомят участников выставки с действующими механизмами поддержки. Участникам предоставится возможность задать вопросы экспертам, а также поделиться актуальными проблемами и оценить направления развития парфюмерно-косметической промышленности, реализуемые министерством.

Новости Москвы,Минпромторг,
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