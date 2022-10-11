В Москве пройдет крупнейшая выставка парфюмерно-косметической продукции

В Москве с 26 по 29 октября состоится крупнейшая выставка парфюмерно-косметической продукции в Восточной Европе, на которой свою продукцию представят больше 400 участников-производителей косметики, сырья, упаковки и оборудования для бьюти-индустрии из России, Турции, Китая, Кореи, Ирана и др.