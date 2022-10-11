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1 час назад

Москва возглавила топ лучших городов для карьеры

Мослента

Москва возглавила топ лучших городов для карьеры составленный в результате опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 20500 россиян.

Москва возглавила топ лучших городов для карьеры
Фото: МослентаМослента

«Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве и Санкт-Петербурге: в столице двое из трех жителей (66 процентов) считают, что им лучше всего строить карьеру именно здесь, в городе на Неве таковых 56 процентов», — говорится в сообщении.

Тройку лидеров замкнула Казань — за нее проголосовали 43 процента респондентов. В топ-5 городов также вошли Тюмень и Екатеринбург с 42 и 41 процентами голосов.

При этом россияне не видят перспектив в Омске, Волгограде и Новокузнецке. Карьерный рост в Омске допускает только каждый десятый, а в двух других городах-антилидерах — 11 процентов опрошенных граждан.

Ранее были названы преимущества жизни в Новой Москве. Стоимость жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в среднем на 35 процентов ниже, чем в Старой Москве.

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