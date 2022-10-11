В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы

Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы. Согласно документу, среднегодовой рост ВРП Москвы составит 2,8-3,3%, а уровень безработицы будет оставаться на уровне в 0,4-0,5%, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"К началу 2022 года экономика Москвы успешно преодолела последствия кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Рост объемов ВРП, промышленного производства и инвестиций позволил полностью компенсировать спад 2020 года и даже превзойти уровень "доковидного" 2019 года. <...> Ожидается, что среднегодовой рост ВРП в 2023-2025 годах составит 2,8-3,3%", - сообщили в пресс-службе.

Видео дня

Там добавили, что благодаря сохранению высокой деловой активности уровень официально зарегистрированной безработицы будет оставаться на естественном для Москвы уровне - 0,4-0,5%. "После ускорения инфляции в 2022 году до 12,1% темпы роста цен постепенно снизятся до 5,5% в 2023 году и до 3,8% - к 2025 году", - прогнозируют в мэрии.

Кроме того, в 2023-2025 годах рост инвестиций прогнозируется на уровне 7,2-7,9% в год. Восстановление инвестиционной активности ожидается за счет смягчения денежно-кредитной политики и повышения доступности заемных средств, трансформации внешнеэкономической деятельности, транспортно-логистических цепочек, технического и инвестиционного сотрудничества. В отраслевой структуре инвестиций наибольший объем средств будет направлен на развитие транспорта, жилищного и социально-культурного строительства, IT и связи, обрабатывающей промышленности, научной и технической деятельности.

"По итогам 2021 года наблюдался значительный рост объема производства обрабатывающих отраслей - 37,3%. Накопленный импульс "новой индустриализации" обеспечит увеличение выпуска и в 2022 году - на 6,1%. А в 2023-2025 годах рост производства обрабатывающих отраслей прогнозируется на уровне 7,1-9,1% ежегодно", - сказали в пресс-службе.

Факторами роста промышленного производства должны стать процессы восстановления потребительского спроса, импортозамещения, переориентации экспорта на новые рынки, а также роста государственного заказа. Серьезными драйверами развития экономики традиционно будут оставаться розничная торговля и сфера платных услуг. Рост в этих отраслях в 2023-2025 годах оценивается на уровне 2,0-3,7% и 1,3-3,5% соответственно, ключевыми факторами для этого будут снижение инфляции, повышение реальной заработной платы и рост потребительского кредитования.

Рост в неблагоприятных условиях

"Начиная с марта 2022 года экономика Москвы столкнулась с беспрецедентным изменением внешних условий функционирования, включая постоянное санкционное давление, разрыв сложившихся торговых и кооперационных цепочек и ужесточение денежно-кредитной политики. В этих условиях правительством Москвы совместно с федеральными органами власти были оперативно приняты решения, направленные на обеспечение устойчивости и адаптацию экономики к изменившимся условиям функционирования, а также поддержку граждан", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что в пакет антикризисных мер правительства Москвы вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и многое другое на общую сумму свыше 100 млрд рублей.

"В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврату на траекторию экономического роста. <...> По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал достигнет 5,3 трлн рублей", - ожидают в мэрии, отмечая, что в городе сохраняется высокая инвестиционная активность, несмотря на неблагоприятные условия.