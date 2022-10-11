В Москве появится памятник осетинскому поэту Коста Хетагурову

В Москве будет установлен памятник поэту и публицисту Коста Хетагурову, который считается создателем литературного осетинского языка, рассказал вице-премьер Северной Осетии — Алании Игорь Барсков.
Он уточнил, что бюст появится в сквере, расположенном на пересечении Пречистенки и Бульварного кольца, передает Общественная служба новостей.
Согласования пройдены, памятник готов, отметил замглавы правительства республики. По его словам, открытие состоится в течение одной-двух недель.
«Для осетин Коста Хетагуров — величайшая фигура и национальный символ. <…> Идея также поддерживается столичным Департаментом культуры, подождем теперь решения мэра Москвы», — цитирует чиновника «Ридусу».