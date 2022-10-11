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27 минут назад

Путевые стены шести станций метро отремонтируют в Москве

Вечерняя Москва

Специалисты продолжают ремонт путевых стен на столичных станциях метро. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Путевые стены шести станций метро отремонтируют в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

– Путевые стены влияют на внешний вид станций и безопасность поездок. В ходе ремонта путевых стен мы используем износостойкие материалы российского производства, которые внешне не отличаются от старых, но прослужат дольше. За последние несколько лет обновили путевые стены на пяти станциях, сейчас идут работы на шести станциях, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что все работы проводятся ночью, чтобы не мешать поездкам. Так, на станциях «Водный стадион» и «Речной вокзал» специалисты уже укладывают плитку. Кроме того, скоро завершатся работы на станциях «Молодежная», «Спортивная», «Таганская» и «Волгоградский проспект», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершают монтаж инженерного оборудования в вестибюле станции «Рижская» БКЛ.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Максим Ликсутов,
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