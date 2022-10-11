Путевые стены шести станций метро отремонтируют в Москве

– Путевые стены влияют на внешний вид станций и безопасность поездок. В ходе ремонта путевых стен мы используем износостойкие материалы российского производства, которые внешне не отличаются от старых, но прослужат дольше. За последние несколько лет обновили путевые стены на пяти станциях, сейчас идут работы на шести станциях, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.