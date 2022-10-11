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23 минуты назад

Поэтический вечер к юбилею Цветаевой пройдет на Фестивальной

Управа района Головинский города Москвы

Сотрудники библиотеки № 44 им. Короленко организуют 11 октября музыкально-поэтический вечер «Каждый стих — дитя любви», посвященный 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Об этом сообщили в администрации учреждения.

Поэтический вечер к юбилею Цветаевой пройдет в Москве
Фото: Управа района Головинский города МосквыУправа района Головинский города Москвы

— В тематической программе прозвучат музыкальные и поэтические произведения в исполнении профессиональных певцов и поэтов. У нас выступят Наталья Воронцова — солистка легендарной группы 70-80-х «Девчата», Павел Пикалов — певец, автор песен, лауреат международных конкурсов, а также приглашенные поэтессы, — рассказали в библиотеке.

Мероприятие начнется в 19:00 в отделении по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Вход свободный

Новости Москвы,Наталья Воронцова,Марина Цветаева,
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