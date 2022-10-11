Поэтический вечер к юбилею Цветаевой пройдет в Москве

— В тематической программе прозвучат музыкальные и поэтические произведения в исполнении профессиональных певцов и поэтов. У нас выступят Наталья Воронцова — солистка легендарной группы 70-80-х «Девчата», Павел Пикалов — певец, автор песен, лауреат международных конкурсов, а также приглашенные поэтессы, — рассказали в библиотеке.