Поэтический вечер к юбилею Цветаевой пройдет в Москве

Сотрудники библиотеки № 44 им. Короленко организуют 11 октября музыкально-поэтический вечер «Каждый стих — дитя любви», посвященный 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В тематической программе прозвучат музыкальные и поэтические произведения в исполнении профессиональных певцов и поэтов. У нас выступят Наталья Воронцова — солистка легендарной группы 70-80-х «Девчата», Павел Пикалов — певец, автор песен, лауреат международных конкурсов, а также приглашенные поэтессы, — рассказали в библиотеке.
Мероприятие начнется в 19:00 в отделении по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Вход свободный