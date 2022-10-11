Москва выставила на торги здание под кафе в Измайловском парке

Столичным предпринимателям предоставят возможность приобрести на городских торгах здание под открытие кафе или ресторана на востоке городе. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Здание площадью 1,1 тысячи квадратных метров находится у главного входа в Измайловский парк рядом со станцией Соколиная Гора Московского центрального кольца и парковкой.

— Москва предоставляет предпринимателям возможность ведения бизнеса в общественных пространствах города на выгодных условиях — за счет круглогодичной посещаемости в парках есть ежедневный поток клиентов. Сейчас на аукцион по аренде выставлено здание в Измайловском парке площадью 1,1 тысячи квадратных метров под открытие кафе или ресторана, — рассказал Щербаков.

В подвальном этаже кирпичного здания оборудованы производственные цеха, кладовки, холодильные камеры и склады, первый этаж разделен на залы для посетителей, гардеробную, санузлы, служебные и подсобные помещения. Подать заявку могут любые физические и юридические лица до 31 октября, а сами торги состоятся онлайн 2 ноября на электронной площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.