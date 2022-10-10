В московском парке установили гигантскую скамейку

«Конструкция скамьи сделана из металлического каркаса, облицованного деревянными рейками. Длина скамьи составляет 80 метров, а высота ее спинки варьируется от 55 сантиметров до 1,4 метров от уровня земли», — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.