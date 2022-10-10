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1 час назад

В московском парке установили гигантскую скамейку

Мослента

В московском парке «Покровское-Стрешнево» установили гигантскую лавочку длинной 80 метров, сообщили «Мосленте» в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

В московском парке установили гигантскую скамейку
Фото: МослентаМослента

«Конструкция скамьи сделана из металлического каркаса, облицованного деревянными рейками. Длина скамьи составляет 80 метров, а высота ее спинки варьируется от 55 сантиметров до 1,4 метров от уровня земли», — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Новая конструкция заменит группу существующих скамеек. Ее необычная форма совместно с озеленением создает живописную, органичную композицию входной группы парка, сообщает пресс-служба департамента.

Ранее в центре Москвы задумали установить исторические фонари. Они будут выполнены в дизайне начала XX века.

Новости Москвы,Сергей Мельников,
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