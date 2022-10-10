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27 минут назад

Прогноз погоды: в Москве объявили желтый уровень опасности

Илья Родин

В Москве и Подмосковье в понедельник вечером, 10 октября, ожидается сильный туман. В связи с этим в регионе с 21:00 10 октября до 09:00 11 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что туман распространится не по всему региону. Он будет наблюдаться в нескольких районах.

По данным ведомства, так тепло, как было в воскресенье, 9 октября, в столице и области в этом году уже не будет. Вместе с тем, антициклон обеспечит вполне комфортную осеннюю погоду.

Во вторник ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем прогреется в Москве до +11-13°, в области до +8-13°. Ночью местами туман, возможны заморозки.

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В среду, 12 октября, в столице немного похолодает, до +9-11°. В области ожидается +8-13°. Возможны осадки.

Во второй половине недели в столичном регионе ночью будет от 0° до +5°, днем +7-12°. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

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