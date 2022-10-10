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1 час назад

В Москве отремонтировали Нижегородскую эстакаду

Елена Прошина

Ремонтные работы Нижегородской эстакады на Третьем транспортном кольце завершены. Об этом заявил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве отремонтировали Нижегородскую эстакаду
Фото: ТАССТАСС

«Работы проводились в круглосуточном режиме, поочередно на внешней и внутренней частях мостового сооружения», - пояснил он.

Заммэра отметил, что эстакаду необходимо было отремонтировать из-за образовавшейся на дорожном полотне колейности, которая могла повлиять на безопасность движения. При этом, помимо обновления асфальта, был проведен еще ряд работ.

«Заменили гидроизоляцию и устранили протечки в подмостовом пространстве на ряде участков, обновили дорожное покрытие на площади более 130 тысяч квадратных метров. В ближайшее время приступим к нанесению дорожной разметки», — рассказал Петр Бирюков.

По словам заместителя мэра города, за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства в столице прошел различные виды ремонта, что позволило не только продлить срок эксплуатации сооружений, но и повысить комфорт передвижения водителей и пешеходов.

Петр Бирюков,
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