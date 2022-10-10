Станция «Новаторская» московского метро готова на 65 процентов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова на 65 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

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Бочкарев рассказал, что в демонтажной камере «Новаторской» финишировал тоннелепроходческий механизированный комплекс «Людмила». Внутренняя архитектурная отделка станции выполнена на треть.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что сейчас идет проходка оборотных тупиков за станцией горным способом.

Разработка грунта очередной секции завершена, сейчас ее бетонируют. Работы по проходке завершены почти на две трети.

Станция «Новаторская» Троицкой линии с пересадкой на одноименную станцию Большой кольцевой линии откроется между улицами Новаторов и Академика Пилюгина.

Троицкую линию начали строить в 2018 году.