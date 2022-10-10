В Москве пройдет фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

"Формат очень простой - когда собирается группа людей, детей, школьников, и они на просто ходят сами по выставке, что-то читают, что-то смотрят [это одно], а когда их сопровождают люди, <…> которые знают в этом толк. Это либо фотографы <…>, либо это какие-то ученые-биологи, зоологи, которые рассказывают много интересной информации из научпопа. <…> Это совершенно другой уровень проникновения в создание, совершенно другой уровень восприятия того, что ты видишь", - рассказал президент фестиваля "Золотая черепаха" Андрей Сухинин на пресс-конференции в ТАСС.