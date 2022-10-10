В Москве пройдет фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" пройдет в 16 раз в столице с 15 октября по 20 ноября. В этом году будет ряд нововведений - централизованные экскурсии для школьников, фотографы и зоологи в роли экскурсоводов, а также дни заповедников и нацпарков России, сообщили организаторы в понедельник.
"Формат очень простой - когда собирается группа людей, детей, школьников, и они на просто ходят сами по выставке, что-то читают, что-то смотрят [это одно], а когда их сопровождают люди, <…> которые знают в этом толк. Это либо фотографы <…>, либо это какие-то ученые-биологи, зоологи, которые рассказывают много интересной информации из научпопа. <…> Это совершенно другой уровень проникновения в создание, совершенно другой уровень восприятия того, что ты видишь", - рассказал президент фестиваля "Золотая черепаха" Андрей Сухинин на пресс-конференции в ТАСС.
Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский считает фестиваль "масштабным образовательным проектом". Он рассказал, что в этом году в его рамках впервые пройдут централизованные экскурсии для школьников.
"Будет проведено более 70 таких экскурсий. Мы делаем акцент на школах с экологическим образованием, победителях Московской олимпиады школьников по экологии, победителях городских конкурсных мероприятий в области экологии, но и любой желающий также может приехать", - сообщил он.
Руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук сообщила, что еще одним нововведением фестиваля этого года станут дни заповедников и нацпарков 22, 29 октября и 6 ноября. Посетители смогут узнать об экологических маршрутах и редких животных в России.
"Впервые Росзаповедцентр Минприроды России примет участие в фестивале "Золотая черепаха" и представит свою эксклюзивную тематическую программу, посвященную особо охраняемым природным территориям. <…> Сегодня заповедная система страны - это более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Конечно, нам бы хотелось, чтобы как можно больше жителей нашей страны и гостей узнали, какие уникальные природные объекты охраняются на этих территориях", - рассказала она.