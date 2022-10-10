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18 минут назад

Профессиональный теннисный корт появился во дворе жилого дома в центре Москвы

Вечерняя Москва

По просьбам горожан во дворе жилого дома в Таганском районе построили профессиональный теннисный корт. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Профессиональный теннисный корт появился во дворе центра Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сыграть партию на новеньком корте может любой желающий совершенно бесплатно. Для этого необходимо связаться с дежурным куратором и занять временной слот в расписании. Контакты куратора и расписание размещены на информационной доске у входа на корт, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на корте уложили семислойное покрытие «хард», которое уменьшает нагрузку на суставы во время игры. Рядом поставили судейскую вышку и скамейки под навесом.

Специалисты комплекса стараются всегда оперативно реагировать на любые просьбы горожан, и районы Москвы благоустраиваются при их активном участии. Так, чаще всего жители просят добавить во дворы больше зелени, улучшить освещение и оборудовать новые скамейки и площадки, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно стало известно, что в сквере на улице Юности на востоке Москвы появились современные зоны для занятия спортом и отдыха. В рамках благоустройства специалисты установили большую детскую площадку с двумя спортивными комплексами, проложили велосипедную дорожку, поставили столы для игры в настольный теннис и оборудовали велопарковки.

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