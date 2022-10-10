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1 час назад

Раскрыта разница в цене между жильем в Старой и Новой Москве

Lenta.ruиещё 3

Цены на жилье в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы оказались более чем на треть ниже, чем в остальной Москве — средний показатель разницы в стоимости недвижимости в старых и новых границах города составил 35 процентов. Информацию об этом раскрыли на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Раскрыта разница в цене между жильем в Старой и Новой Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом, по его словам, спрос на квартиры в ТиНАО на 10 процентов выше, чем в Старой Москве. Жидкин добавил, что территории в новых границах столицы отличаются хорошо развитыми социальной и транспортной инфраструктурой — там работает несколько станций метро, а также строятся новые платформы и дороги. Кроме того, устойчивый интерес к этому округу обеспечивается за счет благоустроенных зон для отдыха.

Жидкин отметил, что для поддержки застройщиков и сохранения спроса на жилье в Москве приняли ряд мер. Вместе с тем застройщики ввели собственную субсидию по ипотеке для покупателей новых квартир, а также внедрили системы автоматизированного управления эксплуатации жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг. По его данным, за 10 лет после присоединения к Москве новых территорий в ТиНАО ввели более 21,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

В октябре аналитики Est-a-Tet пришли к выводу, что в третьем квартале 2022 года среди районов Москвы элитное жилье больше всего подорожало в Мещанском. За год стоимость недвижимости там выросла на 80 процентов, до 2,4 миллиона рублей за квадратный метр.

Новости Москвы,Владимир Жидкин,
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