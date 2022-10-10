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51 минуту назад

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

Вечерняя Москваиещё 2

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Местами туман. Период предупреждения — с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется на Подмосковье, отмечается на сайте.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание и заморозки ожидают Московский регион. По его словам, в ближайшие дни столбики термометров опустятся в столице до плюс 9–10 градусов днем и до нуля–двух градусов мороза ночью. Но будет светло, сухо и солнечно, золотая осень еще задержится.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — только в третьей декаде октября, уверяют синоптики. Самое время заняться высадкой первоцветов, которые украсят сад весной следующего года. Как это сделать правильно, рассказала «Вечерней Москве» гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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