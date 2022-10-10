«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Гидрометцентр России.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Местами туман. Период предупреждения — с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется на Подмосковье, отмечается на сайте.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание и заморозки ожидают Московский регион. По его словам, в ближайшие дни столбики термометров опустятся в столице до плюс 9–10 градусов днем и до нуля–двух градусов мороза ночью. Но будет светло, сухо и солнечно, золотая осень еще задержится.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.