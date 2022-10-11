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1 час назад

Вильфанд предупредил о заморозках в Московском регионе предстоящей ночью

Вечерняя Москваиещё 7

В Московском регионе в ночь на 12 октября ожидаются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 11 октября.

— Ближайшей ночью температура в Москве прогнозируется около нулевой отметки, по области и до минус 3 градусов, — отметил он.

По словам синоптика, в четверг, 13 октября, станет немного теплее — ночью температура воздуха в Москве повысится до 5 градусов тепла, а в области — до плюс 1. В выходные дни ночью ожидается от 0 до 5 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября.

Также синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками. Для середины октября погодные условия в ближайшие семь дней будут довольно теплыми, однако неделя начнется с кратковременных дождей.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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