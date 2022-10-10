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1 час назад

В Москве пройдет форум «Сделано в России»

Вечерняя Москва

20 октября в Манеже стартует Международный экспортный форум «Сделано в России».

В Москве пройдет форум «Сделано в России»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В этом году впервые форум «Сделано в России» продлен до трех дней. Деловая программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, объединенных по ключевым направлениям: поддержка бизнеса, география экспорта, цифровые решения, международный диалог, технологии сбыта, аналитика и финансы.

В первый день на Форуме обсудят меры поддержки экспортеров, новые возможности странового бренда «Сделано в России», механизмы внешнеэкономического взаимодействия России в условиях нынешних геополитических реалий. Второй день посвящен бизнес-повестке, а третий выстроен в формате практикума для предпринимателей. Главные темы финального дня – выход на международные рынки и поиск новых экспортных ниш.

Среди участников дискуссий – представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, ведущие эксперты и СМИ.

На площадке форума будет организована иммерсивная выставка с самыми интересными и передовыми технологиями и товарами, которые экспортируют российские компании. В экспозиции будет представлено более 100 проектов из разных регионов нашей страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская, Калининградская, Свердловская, Пензенская, Калужская области, Алтайский, Пермский края, Республики Крым и Татарстан и другие.

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