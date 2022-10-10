Реставрацию главного дома усадьбы на Долгоруковской улице завершили

Специалисты завершили работы по реставрации главного дома городской усадьбы А. А. Петрово-Соловово — М. А. Шиллер. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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— В настоящее время завершилась долгожданная реставрация здания. Специалисты проделали огромную работу: провели вычинку и укрепление кирпичной кладки фундамента, отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье, — рассказал он.

Сохранившиеся лепные элементы фасадного и интерьерного декора были тщательно исследованы реставраторами, смоделированы и кропотливо воссозданы из натурального гипса в реставрационных мастерских. Для сохранения архитектурно-художественного облика памятника были заменены и частично дополнены поврежденные элементы деревянного сруба. После этого специалисты обшили его сверху досками, утепленными юртовым войлоком, пишет официальный сайт мэра Москвы.