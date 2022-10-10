Расписание электричек ряда направлений МЖД изменится в октябре

Из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила пресс-служба магистрали.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД изменится с 10 октября. Это связано со сменой стрелочных переводов на станциях «Каналстрой», «Вербилки» и «Москва-Товарная-Курская», а также продолжением работ по развитию автодорожной сети в районе станции «Кунцево», — отмечается в сообщении.

Так, на ремонтные работы на Савеловском направлении будут вестись 11-12 октября с 22:50 до 8:50 на станции «Каналстрой», а 19-20 октября с 10:15 до 17:00 — на станции «Вербилки». На станции «Москва-Товарная-Курская» Курского направления работы пройдут 15-16 октября с 23:00 до 5:30. Помимо этого, на станции «Кунцево» продолжатся работы по строительству эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта, которая проходит вдоль и над железной дорогой. В связи с этим 10 октября изменения коснутся и Белорусского направления.

В пресс-службе пояснили, что некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика, а ряд поездов будут следовать по укороченным маршрутам. При этом несколько пригородных поездов на время выведут из расписания, передает агентство городских новостей «Москва».