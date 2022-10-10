Москва выставила на торги восемь помещений для ведения бизнеса

Столичным предпринимателям предоставят возможность приобрести на городских торгах восемь помещений для ведения бизнеса. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Помещения свободного назначения площадью более 300 квадратных метров могут быть использованы под открытие крупных торговых, выставочных и офисных пространств. Сейчас город выставил на торги восемь помещений под ведение бизнеса, площадь которых варьируется от 306,1 до 917,9 квадратного метра, — отметил он.

По словам Ивана Щербакова, два помещения расположены на юго-западе Москвы, по одному — в Центральном, Южном, Западном, Северном, Восточном и Северо-Западном административных округах.

Руководитель департамента уточнил, что заявки на участие в аукционе принимаются в период с 17 октября по 9 ноября. Торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.