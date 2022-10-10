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24 минуты назад

Столичный парк развлечений «Остров Мечты» запускает новое новогоднее шоу

Вечерняя Москва

С 24 декабря по 7 января на новой площадке столичного парка развлечений «Острова Мечты» — в концертном зале «Москва» — будет представлено новое новогоднее шоу. Это музыкальное представление детского писателя Андрея Усачева с участием сказочных героев из деревни Дедморозовка. Шоу «Школа Снеговиков» полно неожиданных сюжетных поворотов, масштабных декораций, новейших технологий и ярких спецэффектов.

Столичный парк развлечений запустит новое новогоднее шоу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Захватывающее, доброе и оптимистичное шоу перенесет юных и взрослых посетителей концертного зала «Москва» в сказочный мир, где неугомонные помощники Деда Мороза снеговики и снеговички Морковкин, Варежкин и Косичкина вступят в схватку со Снежной Королевой и Ледяным Королем. Используя зажигательное веселье как главное оружие, они сокрушат своей добротой и непоколебимостью армию императорских пингвинов, спасут замерзающую Африку и всю планету от глобального похолодания.

В «Школе Снеговиков» прозвучат более 15 музыкальных произведений композитора Максима Дунаевского, на счету которого свыше двухсот популярных хитов. Также предстоит онлайн-встреча со звездами. Популярная певица Люся Чеботина выступит в роли Волшебного Зеркала, а актер и телеведущий Александр Олешко станет сказочным ведущим прогноза погоды.

Помимо шоу «Школа Снеговиков», для детей будет организована новогодняя развлекательная программа в фойе концертного зала «Москва» с интерактивными мастер-классами, волшебными опытами, спортивными и интеллектуальными играми. Праздничная программа рассчитана на все возрастные категории, начиная с самых маленьких малышей.

Новости Москвы,Максим Дунаевский,Александр Олешко,Андрей Усачев,
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