В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Бочкарев: Вестибюли станции «Печатники» БКЛ метро будут напоминать формой книжные полки

Агентство «Москва»иещё 6

Вестибюли станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут напоминать формой книжные полки. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Бочкарев: Вестибюли станции «Печатники» БКЛ метро будут напоминать формой книжные полки
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«По задумке архитекторов вестибюли станции «Печатники» напоминают формой книжные полки, они будут выполнены в черно-серой гамме. В вестибюле №1, который обеспечивает вход на станцию БКЛ и пересадку на «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро, продолжается отделка внутренних помещений алюминиевыми панелями, а также ведется устройство конструкций фасада для его последующей облицовки панелями», - приводятся в материале слова Бочкарева.

Видео дня

Он добавил, что через первый вестибюль также осуществляется вход на станцию со стороны ул. Гурьянова.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (один из операторов программы развития сети ТПУ, а также генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что вестибюль №2 позволит с ул. Шоссейная попасть на будущую станцию БКЛ «Печатники» и перейти на платформу «Печатники» второго маршрута Московских центральных диаметров. «Во втором вестибюле также начинается облицовка стен алюминиевыми панелями и готовится отделка фасада. Одновременно с отделочными работами в обоих вестибюлях идет монтаж инженерных систем и оборудования», - отметил он.

Кравцов напомнил, что на базе станции «Печатники» БКЛ создается транспортно-пересадочный узел. Он объединит две станции метро, железнодорожную платформу, а также автобусные маршруты. Вестибюли №1 и 2 будут иметь удобные выходы к остановкам наземного городского пассажирского транспорта.

«В составе ТПУ строится объединенное здание эксплуатационного персонала, предназначенное для работников восточного участка БКЛ. Для удобства пассажиров и сотрудников метрополитена территория пересадочного узла будет благоустроена», - подчеркнул глава АО «Мосинжпроект».

В пресс-службе напомнили, что в состав восточного участка БКЛ протяженностью около 11 км, помимо «Печатников», входят станции «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики». Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители