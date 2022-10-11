Бочкарев: Вестибюли станции «Печатники» БКЛ метро будут напоминать формой книжные полки

Вестибюли станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут напоминать формой книжные полки. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«По задумке архитекторов вестибюли станции «Печатники» напоминают формой книжные полки, они будут выполнены в черно-серой гамме. В вестибюле №1, который обеспечивает вход на станцию БКЛ и пересадку на «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро, продолжается отделка внутренних помещений алюминиевыми панелями, а также ведется устройство конструкций фасада для его последующей облицовки панелями», - приводятся в материале слова Бочкарева.

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Он добавил, что через первый вестибюль также осуществляется вход на станцию со стороны ул. Гурьянова.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (один из операторов программы развития сети ТПУ, а также генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что вестибюль №2 позволит с ул. Шоссейная попасть на будущую станцию БКЛ «Печатники» и перейти на платформу «Печатники» второго маршрута Московских центральных диаметров. «Во втором вестибюле также начинается облицовка стен алюминиевыми панелями и готовится отделка фасада. Одновременно с отделочными работами в обоих вестибюлях идет монтаж инженерных систем и оборудования», - отметил он.

Кравцов напомнил, что на базе станции «Печатники» БКЛ создается транспортно-пересадочный узел. Он объединит две станции метро, железнодорожную платформу, а также автобусные маршруты. Вестибюли №1 и 2 будут иметь удобные выходы к остановкам наземного городского пассажирского транспорта.

«В составе ТПУ строится объединенное здание эксплуатационного персонала, предназначенное для работников восточного участка БКЛ. Для удобства пассажиров и сотрудников метрополитена территория пересадочного узла будет благоустроена», - подчеркнул глава АО «Мосинжпроект».