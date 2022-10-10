Раскрыт принцип нумерации домов в Москве

Главархив Москвы рассказал о решении от октября 1940 года, когда в столице собрались навести порядок в нумерации домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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В Главархиве хранится решение исполкома Моссовета № 2354 "Об упорядочении нумерации домов и квартир". В данном документе была указана общегородская инструкция по нумерации домовладений и внесению изменений в существующую нумерацию.

Ответственность за соблюдение нумерации была возложена на Городское инвентаризационное бюро, которое работало согласованно с райисполкомами. К реализации поручений по проектам также привлекали районные жилуправления и отделения милиции.

Согласно обновленным правилам, на радиальных магистралях, улицах, в переулках, проездах, идущих от центра к области, номера домовладений должны были возрастать в том же направлении. По часовой стрелке нумерация вводилась в кольцевых проездах и поперечных к радиальным.

Дома на радиальных, кольцевых и поперечных проездах с правой стороны становились четными, с левой – нечетными. Угловые дома получали двойную нумерацию в виде простой дроби, где числитель относился к главной, то есть более крупной улице.

Укрупнение домовладений приводило к нумерации по наименьшему номеру объединенных домов. В ситуации, если большое домовладение разделялось на несколько других зданий, прежний номер получал объект, находящийся первым по ходу нумерации проезда, а остальные именовались литерными номерами.

Для сложносоставных домовладений были предусмотрены номера корпусов. Аналогичное правило применяли для ранее отдельных зданий, расположенных вне улиц не по одной линии. Отдельно стоящие в глубине кварталов дома чаще всего получали номер по проезду или улице, к которой имели ближайший выезд.