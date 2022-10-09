Москвичи пережили второй самый теплый день осени

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что 9 октября стал вторым самым теплым днем этой осени, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

По его словам, воздух в Москве прогрелся до 16,8°C.

«Температура сегодня днем оказалась второй по теплу за всю осень — 16,8 градуса. Максимальная температура была 16 сентября. Это, конечно, характеристика золотой осени, которая началась в пятницу», — сказал он.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что золотая осень в центральной части РФ продлится еще неделю.

Синоптик заявил, что после кратковременных дождей, которые стоит ожидать с вечера воскресенья и в ночь на понедельник, в начале недели атмосфера стабилизируется. Он отметил, что наступающая неделя в этой части страны в метеорологическом отношении будет довольно комфортной для середины октября.