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13 минут назад

Москвичи пережили второй самый теплый день осени

Газета.Ruиещё 6

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что 9 октября стал вторым самым теплым днем этой осени, сообщает ТАСС.

Москвичи пережили второй самый теплый день осени
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

По его словам, воздух в Москве прогрелся до 16,8°C.

«Температура сегодня днем оказалась второй по теплу за всю осень — 16,8 градуса. Максимальная температура была 16 сентября. Это, конечно, характеристика золотой осени, которая началась в пятницу», — сказал он.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что золотая осень в центральной части РФ продлится еще неделю.

Синоптик заявил, что после кратковременных дождей, которые стоит ожидать с вечера воскресенья и в ночь на понедельник, в начале недели атмосфера стабилизируется. Он отметил, что наступающая неделя в этой части страны в метеорологическом отношении будет довольно комфортной для середины октября.

Синоптик объяснил, что это произойдет из-за выходы антициклона с запада, который продержится до субботы и принесет в Центральную Россию классическую золотую осень.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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