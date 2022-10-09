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19 минут назад

В Москве выявили 1 266 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 15 марта

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 266 против 1 553 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

В Москве выявили 1 266 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось минимальным с 15 марта, когда было выявлено 999 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 211 861 случай заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 23 против 22 днем ранее, до 46 258. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 585, до 3 014 796.

Ситуация в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки возросло на 1 305 против 1 318 днем ранее, следует из данных на портале.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 770 877 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 098, до 1 718 792, число умерших возросло на 18, до 35 419.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области увеличилось за сутки на 518 против 661 днем ранее, сообщили на портале.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 112 124 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 713, до 1 088 753. Умерли два заразившихся, всего с начала пандемии - 15 369.

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