Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт более чем 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году прошли работы более чем в 14 тысячах подъездов, — отметил Петр Бирюков. — Больше всего подъездов отремонтировали в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах».

Заммэра подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов.

«В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен, — рассказал Петр Бирюков. — В некоторых холлах и тамбурах при необходимости ремонтируем оконные и дверные блоки, перила и ступени, меняем таблички этажности и осветительные приборы».