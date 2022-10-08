У станции БКЛ «Сокольники» откроют две спортивные площадки

В Москве недалеко от станции БКЛ «Сокольники» откроются две спортивные площадки. Отмечается, что площадки адаптированы под разные виды спорта и безопасны для детей.

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Конструкции площадок огородили специальной защитной сеткой и каучуковым покрытием, которое не скользит даже в морозы.

Об обустройстве площадок рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что территориально площадки располагаются на улице Попова и Гастелло.