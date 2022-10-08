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1 час назад

В Москве у станции БКЛ «Сокольники» откроют две спортивные площадки

runews24.ru

В Москве недалеко от станции БКЛ «Сокольники» откроются две спортивные площадки. Отмечается, что площадки адаптированы под разные виды спорта и безопасны для детей.

У станции БКЛ «Сокольники» откроют две спортивные площадки
Фото: открытые источникиоткрытые источники

Конструкции площадок огородили специальной защитной сеткой и каучуковым покрытием, которое не скользит даже в морозы.

Об обустройстве площадок рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что территориально площадки располагаются на улице Попова и Гастелло.

На самих площадках ещё появится зона воркаута.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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