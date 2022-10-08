Больше 500 парковочных мест появилось в Москве в сентябре

Свыше 500 парковочных мест и больше десятка пешеходных переходов появилось в столице в прошлом месяце. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"В сентябре дорожные координаторы организовали 60 изменений на дорогах столицы. Так, появилось 15 новых пешеходных переходов. <...> Также оборудовали 508 новых парковочных мест", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство новых пешеходных переходов, пять штук, разместили в Измайлове, в частности, в районе Измайловского кремля. Что касается парковочных мест, то 50 из них предназначены для водителей с ограниченными возможностями.

Кроме того, на наиболее загруженных дорогах города появились дополнительные полосы, а на ряде перекрестков нанесли вафельную разметку. В ЗАО обустроили две выделенные полосы для общественного транспорта.