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2 часа назад

Больше 500 парковочных мест появилось в Москве в сентябре

Москва24

Свыше 500 парковочных мест и больше десятка пешеходных переходов появилось в столице в прошлом месяце. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Больше 500 парковочных мест появилось в Москве в сентябре
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"В сентябре дорожные координаторы организовали 60 изменений на дорогах столицы. Так, появилось 15 новых пешеходных переходов. <...> Также оборудовали 508 новых парковочных мест", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство новых пешеходных переходов, пять штук, разместили в Измайлове, в частности, в районе Измайловского кремля. Что касается парковочных мест, то 50 из них предназначены для водителей с ограниченными возможностями.

Кроме того, на наиболее загруженных дорогах города появились дополнительные полосы, а на ряде перекрестков нанесли вафельную разметку. В ЗАО обустроили две выделенные полосы для общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что с 23 октября ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО появятся пять новых выделенных полос. Самую протяженную из них – 7,5 километра – сделают на Филатовском шоссе от станции метро "Филатов Луг" до станции "Прокшино".

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