Москвичи совершили 271 миллион поездок на такси в 2022 году

Там также добавили, что количество ДТП с участием автомобилей таксомоторных компаний уменьшается. По поручению мэра столицы Сергея Собянина руководство департамента пристально следит за работой такси в городе.

— Это позволяет отсеять недобросовестных водителей с недостаточным стажем работы, иностранными водительскими удостоверениями, работников, которые пренебрегают прохождением технического и медицинского осмотра, не соблюдают режим труда и отдыха, нарушают ПДД, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов .

По его словам, за 9 месяцев этого года количество поездок на такси увеличилось на 27 миллионов по сравнению с таким же периодом в 2021 году. Отмечается, что при этом количество ДТП снизилось на 5 процентов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».