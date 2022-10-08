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1 час назад

Москвичи совершили 271 миллион поездок на такси в 2022 году

Вечерняя Москва

В пресс-службе департамента транспорта Москвы в субботу, 8 октября, заявили об увеличении числа поездок москвичей в такси.

Москвичи совершили 271 миллион поездок на такси в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Там также добавили, что количество ДТП с участием автомобилей таксомоторных компаний уменьшается. По поручению мэра столицы Сергея Собянина руководство департамента пристально следит за работой такси в городе.

— Это позволяет отсеять недобросовестных водителей с недостаточным стажем работы, иностранными водительскими удостоверениями, работников, которые пренебрегают прохождением технического и медицинского осмотра, не соблюдают режим труда и отдыха, нарушают ПДД, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, за 9 месяцев этого года количество поездок на такси увеличилось на 27 миллионов по сравнению с таким же периодом в 2021 году. Отмечается, что при этом количество ДТП снизилось на 5 процентов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне стало известно, что с августа текущего года в ряде районов города появилось 138 парковок для местных жителей.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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