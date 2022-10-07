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24 минуты назад

Названы районы Москвы с самым дорогим элитным жильем

Lenta.ruиещё 1

По итогам сентября 2022 года районом Москвы с наиболее дорогим элитным жильем на вторичном рынке стала Якиманка. Об этом сообщили аналитики риелторской компании Kalinka Group, пишет РБК.

Названы районы Москвы с самым дорогим элитным жильем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Средняя цена квадратного метра элитной «вторички» там составила 1,275 миллиона рублей. Отрицательная динамика показателя за год составила четыре процента. Вторым в списке районов с самым дорогим жильем эксперты назвали Хамовники — там стоимость «квадрата» на вторичном рынке оценили в 1,274 миллиона рублей. До сентября с начала текущего года этот район был лидером рейтинга, однако по итогам сентября квадратный метр элитной недвижимости в Якиманке оказался дороже, чем в Хамовниках. По сравнению с сентябрем 2021-го в последнем отрицательная динамика показателя составила девять процентов.

Замкнул тройку Гагаринский район со средней стоимостью «квадрата» в 1,204 миллиона рублей. За год цены на элитное жилье на вторичном рынке там также упали на девять процентов. Кроме того, в пятерку попали районы Арбат и Пресненский с показателями в 1,016 и 1,009 миллиона рублей за квадратный метр соответственно. В среднем по столице цена «квадрата» элитной «вторички» по итогам девятого месяца нынешнего года установилась на уровне в 1,021 миллиона рублей. За год стоимость таких квартир упала на 15 процентов.

В октябре аналитики агентства Est-a-Tet пришли к выводу, что в третьем квартале 2022 года среди районов Москвы элитное жилье больше всего подорожало в Мещанском. За год стоимость недвижимости выросла на 80 процентов, до 2,4 миллиона рублей.

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