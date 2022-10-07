Москвичи смогут увидеть панораму города с самой высокой камеры

"Размещение камер на небоскребах Москвы не редкость, однако камера на башне "Восток" стала самой высокой в городе, и трансляции с устройства доступны в реальном времени всем горожанам", – цитирует Кузнецова сайт комплекса градостроительной политики и строительства столицы.