Тарифы на парковках со шлагбаумом у ВДНХ изменятся

— Для того, чтобы вы могли с удобством припарковаться возле входа в парк, тарифы будут скорректированы. Подробнее о новом тарифе: с 9:00 до 22:00 по субботам воскресеньям и нерабочим праздничным дням — 300 рублей в час; с 9:00 до 22:00 в другие дни — 200 рублей в час; с 22:00 до 9:00 — 100 рублей в час, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».