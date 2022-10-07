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9 минут назад

Тарифы на парковках со шлагбаумом у ВДНХ изменятся с 8 октября

Вечерняя Москва

Тарифы на шести парковках со шлагбаумом у ВДНХ изменятся с 8 октября в связи с высокой загруженностью. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 7 октября.

Тарифы на парковках со шлагбаумом у ВДНХ изменятся
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Для того, чтобы вы могли с удобством припарковаться возле входа в парк, тарифы будут скорректированы. Подробнее о новом тарифе: с 9:00 до 22:00 по субботам воскресеньям и нерабочим праздничным дням — 300 рублей в час; с 9:00 до 22:00 в другие дни — 200 рублей в час; с 22:00 до 9:00 — 100 рублей в час, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 октября сообщалось, что парковка со шлагбаумом № 9098, расположенная на Алтуфьевском шоссе, дом 70, возобновила свою работу. Закрытие парковки было связано с необходимостью в обновлении программного обеспечения оборудования. После открытия москвичи смогут продолжить пользоваться стоянкой.

Кроме того, стало известно, что с августа этого года в ряде районов Москвы появилось 138 парковок для местных жителей. Воспользоваться новыми стоянками можно только при наличии резидентского разрешения, что позволяет москвичам оставить машину рядом с домом.

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