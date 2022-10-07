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22 минуты назад

Мемориальную доску балерине Лепешинской открыли на 1-ой Тверской-Ямской улице

Вечерняя Москва

На 1-ой Тверской-Ямской улице состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски балерине Ольге Лепешинской. Мероприятие прошло в пятницу, 7 октября.

В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Меня всегда поражала потрясающая энергия Ольги Васильевны. Я, к сожалению, не видел ее на сцене, только записи выступлений. Но я знал этого человека в жизни — человека с удивительной энергией и удивительной, невероятной любовью к тому, чем она занималась, — к балету, — сказал генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин.

Разработкой мемориала занимался скульптор и график, заслуженный художник России Олег Закоморный. По его словам, в работе принимали участие специалисты Большого театра. Благодаря совместным действиям скульптуры смогли реализовать мемориальную доску для балерины, передает агентство городских новостей «Москва».

В конце июля мемориальную доску в Москве открыли основоположнику цифрового телевидения Марку Кривошееву. Ее открытие приурочено к столетию со дня рождения ученого.

Новости Москвы,Марк Кривошеев,Владимир Урин,Ольга Лепешинская,
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