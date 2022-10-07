Стало известно, когда изменится график поездов Рижского направления МЖД

Расписание некоторых пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится во второй декаде октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Во второй декаде октября железнодорожники выполнят дополнительный объем ремонтно-путевых работ и уложат 11,4 км бесстыковых путей на участке Румянцево-Чисмена Рижского направления МЖД. Технологические "окна" назначены с 6:00 10 октября до 6:00 14 октября и с 6:00 17 октября по 6:00 21 октября. Ремонт пройдет по технологии "закрытого перегона", что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки. Для проведения капитального ремонта пути подготовлено 446 звеньев рельсошпальной решетки, 15,5 тыс. куб. м щебня, а также специальная техника - 3 путеукладчика и 3 путеразборочных комплекса, 17 локомотивов, 3 машины тяжелого типа для глубокой очистки щебня", - сказали в пресс-службе.

В МЖД отметили, что на период работ движение поездов на участке Румянцево-Чисмена будет организовано по соседнему пути. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов. Так, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Несколько электричек временно выведут из расписания, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.