В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
16 минут назад

Москвичам рассказали, что производит столичная промышленность в 2022 году

Вечерняя Москва

В столице работает более трех тысяч предприятий, которые производят самую разнообразную продукцию — от пирожных до электронных карт. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали, что производит столичная промышленность
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Московская промышленность является неотъемлемой частью жизни нашего города. Развитие транспортной инфраструктуры, медицины, строительства неразрывно связано с деятельностью заводов и фабрик. Помимо этого, предприятия столицы — это миллиарды рублей инвестиций и сотни новых разработок и исследований в год, а еще это более 700 тысяч жителей города, занятых сегодня на производствах, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что для поддержания заданного уровня Москва постоянно внедряет эффективные механизмы. Кроме того, есть случаи, когда город и в ручном режиме оказывает помощь предприятиям в решении разных вопросов, уточнил Владимир Ефимов.

Так, ежедневно на одних столичных производствах изготавливают хлеб, на других выпускают микрочипы, тренажеры для медиков и электробусы. Московская промышленность продолжает развивать производство даже в сложных экономических условиях, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что за первые восемь месяцев текущего года московские обрабатывающие предприятия увеличили объем выпускаемой продукции на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители