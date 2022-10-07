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14 минут назад

Москвичи смогут увидеть панорамы с самой высокой камеры на небоскребе

Вечерняя Москваиещё 1

Москвичи смогут увидеть онлайн-трансляцию с новой веб-камеры, которую установят на 87 этаже башни «Федерация». Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Горожане увидят панорамы с самого высокого небоскреба Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Размещение камер на небоскребах Москвы не является редкостью, но, во-первых, камера на башне «Восток» стала самой высокой в городе, а, во-вторых, трансляции с устройства доступны в реальном времени всем горожанам, — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Башня «Восток» в составе многофункционального комплекса является самым высоким европейским небоскребом по высоте доступного этажа.

Недавно в столичном парке «Покровское-Стрешнево» специалисты обновили существующие и создали новые смотровые площадки и набережные возле Иваньковских прудов.

Недавно читателям «Вечерней Москвы» предложили увидеть районы столицы так, как видят их победители и призеры конкурса «Планета Москва». В этом году в нем принимали участие 175 фотографов. Фотослужба «Вечерней Москвы» судействовала в жюри этого конкурса и теперь предлагает читателям ознакомиться с прекрасными работами победителей и призеров. А также с их взглядом на нашу ослепительную столицу.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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