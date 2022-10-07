Горожане увидят панорамы с самого высокого небоскреба Москвы

— Размещение камер на небоскребах Москвы не является редкостью, но, во-первых, камера на башне «Восток» стала самой высокой в городе, а, во-вторых, трансляции с устройства доступны в реальном времени всем горожанам, — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов .

Недавно читателям «Вечерней Москвы» предложили увидеть районы столицы так, как видят их победители и призеры конкурса «Планета Москва». В этом году в нем принимали участие 175 фотографов. Фотослужба «Вечерней Москвы» судействовала в жюри этого конкурса и теперь предлагает читателям ознакомиться с прекрасными работами победителей и призеров. А также с их взглядом на нашу ослепительную столицу.