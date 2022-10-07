До конца года в Москве откроют еще два футбольных поля

До конца года в столице планируется завершить строительство и обустройство еще двух футбольных полей. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По словам заммэра, с начала года в эксплуатацию сдали поля на улице Ясногорской и стадион «Москвич» на юго-востоке города.

— До конца года планируется завершить работы по обустройству двух футбольных полей в Зеленограде. Эти площадки станут точками притяжения для жителей округа и позволят обеспечить качественные условия для занятия спортом, — сказал Бочкарев.

Он отметил, что с 2011-го по текущий год в столице построили и реконструировали 12 объектов с футбольными полями. Среди них есть как небольшие спортивные комплексы, так и профессиональные арены мирового уровня.

5 октября Бочкарев сообщил, что в столичном районе Ясенево построили футбольное поле с подогревом и сопутствующей инфраструктурой.