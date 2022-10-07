Пространство для отдыха у воды создали в Молжаниновском районе столицы

В Молжаниновском районе в рамках программы «Мой район» специалисты привели в порядок территорию площадью более 4 гектаров, расположенную между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и школой «Перспектива», недалеко от железнодорожной станции Новоподрезково. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На месте пустыря у безымянных прудов появились экотропы и настил у воды, площадки для тихого отдыха с садовой мебелью различных форм, детская площадка с качелями, беседкой в виде вагончика и игровыми элементами для развития мелкой моторики, — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории оборудовали песочную ферму с игровым оборудованием, а также спортивную зону с уличными тренажерами, шезлонги и парковые качели. Также у горожан появились пять пикниковых точек.

Уточняется, что площадку для выгула собак перенесли в другое место. На ней установили современные элементы для дрессировки животных. Помимо этого, на территории дополнительно высадили свыше 850 деревьев и кустарников, разбили цветники и газон. Здесь также появились новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками.

В прудах специалисты установили домики для уток. В перспективе здесь планируют организовать плавающий фонтан, заключили в пресс-службе.